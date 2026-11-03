Una furgoneta cayó a un canal en avenida Perón y todavía no logran sacarla

Una furgoneta permanece dentro del canal ubicado en la intersección de las avenidas Juan XXIII y Juan Domingo Perón, en la zona oeste de la ciudad de Salta, luego de sufrir un accidente durante la madrugada del lunes.

En Pelo & Barba, por Aries, se constató este martes que el vehículo todavía no había sido retirado, aunque ya había sido colocado sobre sus cuatro ruedas después de quedar volcado.

El incidente ocurrió durante la tarde-noche del domingo, cuando la furgoneta, que se encontraba fuera de funcionamiento, era trasladada mediante otro vehículo.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el elemento utilizado para remolcarla se desprendió, provocando que el utilitario terminara dentro del canal.

El impacto ocasionó importantes daños materiales, aunque no se registraron personas heridas.

Esperan que el propietario retire el vehículo

Durante la cobertura de Aries se observó que la furgoneta continuaba en el interior del desagüe, en un sector con agua y pastizales que dificulta las maniobras de extracción.

Según la información recogida en el lugar, se había solicitado al propietario que gestionara el retiro del rodado. El hombre estuvo presente durante la mañana, pero se retiró sin que se concretara la extracción.

Debido a la profundidad del canal y al estado de la furgoneta, sería necesario utilizar una grúa o maquinaria especial para sacarla.