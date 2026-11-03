Alerta por tormentas y vientos de hasta 100 km/h en Salta: las zonas afectadas

Salta tendrá una jornada marcada por dos advertencias meteorológicas este martes 3 de noviembre. Mientras cinco departamentos están bajo alerta por tormentas, en Cafayate, San Carlos y zonas aledañas se esperan fuertes vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en sectores de montaña.

Según los informes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil, las condiciones adversas podrían afectar la circulación y las actividades al aire libre.

Tormentas en cinco departamentos de Salta

La advertencia por tormentas alcanza a Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria, con vigencia desde la noche de este martes hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive.

Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superadas de manera puntual.

Las tormentas también podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y no circular por calles anegadas o sectores inundables.

Vientos de hasta 100 km/h en Cafayate y San Carlos

En paralelo, se mantiene una advertencia por fuertes vientos en Cafayate, San Carlos y áreas cercanas.

El informe prevé velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas bajas y valles, mientras que en sectores de montaña las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden provocar polvo en suspensión, reducción de visibilidad y dificultades para circular por rutas de montaña.

Recomendaciones ante el mal tiempo

Las autoridades aconsejan asegurar objetos sueltos en techos, patios y balcones, evitar trabajos en altura y extremar las precauciones al conducir.

También recomiendan no encender fuego en espacios abiertos y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

Las advertencias pueden actualizarse según la evolución del tiempo durante las próximas horas.