Leavy advirtió que el subsidio por zonas cálidas será insuficiente: “Vamos a tener un verano horrible”

El ex senador nacional Sergio “Oso” Leavy cuestionó la implementación del nuevo esquema de subsidios eléctricos para zonas cálidas y advirtió que los límites de consumo establecidos por el Gobierno nacional resultarán insuficientes para afrontar las altas temperaturas del verano.

En Pelo & Barba, por Aries, el dirigente se refirió a la Resolución 300 de la Secretaría de Energía de la Nación, que instrumenta el beneficio, y comparó sus alcances con el proyecto que había impulsado durante su paso por el Congreso.

“Seguramente va a ser insuficiente. Vamos a tener un verano horrible, con tarifas muy elevadas”, sostuvo.

De 625 a 300 kWh: el reclamo por los límites de consumo

Leavy recordó que durante las gestiones anteriores se había logrado ampliar el consumo eléctrico subsidiado de 425 a 625 kWh para las provincias del Norte Grande.

Sin embargo, aseguró que el nuevo esquema contempla límites considerablemente menores, que rondarían entre los 300 y 400 kWh, dependiendo de las condiciones establecidas. “Imaginate que de 400 pasamos a 625 y era insuficiente, y ahora creo que está en 300”, expresó.

El exlegislador consideró que los márgenes no contemplan adecuadamente las necesidades de refrigeración de las familias que viven en zonas de temperaturas extremas.

Advirtió por las dificultades para pagar la luz en el norte salteño

Leavy señaló que departamentos como San Martín, Orán y Rivadavia enfrentan una situación especialmente complicada por las elevadas temperaturas y el costo de la electricidad.

Según aseguró, cada vez más vecinos recurren a los municipios para solicitar ayuda económica ante la imposibilidad de pagar las facturas.

También advirtió sobre situaciones de endeudamiento y conexiones eléctricas irregulares, aunque reconoció que estas últimas constituyen un delito.

El dirigente cuestionó, además, las negociaciones realizadas por los gobernadores del Norte Grande con el Gobierno nacional, al considerar que no consiguieron beneficios suficientes para la región.

“Me parece que se quedaron cortos con las negociaciones”, afirmó.

Finalmente, insistió en que las condiciones climáticas de las provincias del norte requieren un tratamiento tarifario especial y que los límites establecidos deberían revisarse antes de los meses de mayor calor.