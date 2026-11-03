Loteos en Salta: deberán aclarar si tienen agua y luz antes de vender

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Los desarrolladores inmobiliarios de Salta deberán informar a los compradores de terrenos sobre la disponibilidad de agua, cloacas y electricidad, incluyendo el estado de las obras necesarias para garantizar esos servicios.

La obligación surge de un reglamento del Ente Regulador de los Servicios Públicos, actualizado mediante la Resolución 1924/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial provincial.

Qué deberán informar las inmobiliarias y desarrolladores

La normativa establece que los contratos y documentos previos a la compraventa deberán contener información sobre los servicios públicos domiciliarios.

Además, los emprendimientos deberán colocar carteles visibles en sus accesos e incorporar códigos QR en la publicidad para que los interesados conozcan las condiciones de infraestructura.

Entre los datos exigidos figuran los certificados de factibilidad de EDESA y Aguas del Norte, el avance de las obras eléctricas y sanitarias y los permisos correspondientes para el abastecimiento de agua.

También deberá informarse qué garantías ofrece el desarrollador para ejecutar las obras comprometidas.

Podrán aplicar sanciones

El Ente Regulador advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor.

La resolución también reconoce la competencia del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta para intervenir ante posibles incumplimientos de las obligaciones profesionales que correspondan.

La medida apunta a que quienes compran un lote puedan conocer, antes de concretar la operación, si los servicios están disponibles o si todavía dependen de obras futuras.