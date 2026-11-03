De Pucará al Vaticano: un artesano salteño talló una cruz para León XIV

Una cruz de madera tallada a mano en una pequeña comunidad de los Valles Calchaquíes viajará con destino al papa León XIV. La pieza fue elaborada por un artesano de Pucará y entregada al obispo de Cafayate, monseñor Darío Quintana, quien se comprometió a llevarla personalmente al Pontífice durante su visita a la Argentina.

La historia fue revelada por el religioso en Pelo & Barba, por Aries, cuando contó que recibió el obsequio este lunes, después de celebrar una misa en la Catedral de Cafayate.

Una cruz hecha a mano en Pucará

El obispo relató que un hombre se acercó al finalizar la celebración por los fieles difuntos para entregarle una cruz de madera, con la imagen de Cristo crucificado tallada y pintada artesanalmente.

El autor es un vecino de Pucará, una finca ubicada camino a Jacimaná, aproximadamente a una hora de Angastaco. Quintana explicó que el hombre ya realizó otras imágenes religiosas de características similares y que pertenece a una comunidad muy querida por la Prelatura de Cafayate.

“Ayer me hizo entrega de la cruz, la tengo acá conmigo. Esa cruz viaja conmigo, por supuesto, para hacerle personalmente al Santo Padre la entrega”, confirmó.

La emoción del artesano al saber que su obra llegará al Papa

La entrega se realizó ante jóvenes, monaguillos, sacristanes y otros fieles que permanecían en la Catedral.

Quintana recordó que el artesano se emocionó cuando le confirmó que llevaría su trabajo como obsequio al Pontífice. “Esto va para el Vaticano, esto va para el Papa”, le dijo.

El obispo destacó que no se trata de un regalo de gran valor económico, sino de una expresión de fe nacida del trabajo de un vecino de una pequeña comunidad de los Valles Calchaquíes.

“Esto el Papa lo va a valorar mucho, porque está hecho a mano por una persona querida por nosotros, de la prelatura que el Papa conoció”, expresó.

El vínculo de León XIV con los Valles Calchaquíes

Para Quintana, la cruz tiene un significado todavía más profundo porque Robert Prevost conoce personalmente las dificultades geográficas y sociales de las comunidades de la Prelatura de Cafayate.

El religioso recordó el pasado misionero del Pontífice y las travesías que debió realizar para llegar a comunidades alejadas.

“Él misionó en un lugar como esta prelatura, con cerros, quebradas, baches, ríos”, señaló.

También recordó las imágenes del actual Papa trasladándose a caballo o en burro para alcanzar lugares a los que no era posible llegar mediante otros vehículos.

Un regalo que representa a toda una comunidad

Quintana aseguró que la cruz representa mucho más que un recuerdo personal: simboliza el afecto de las comunidades de los Valles Calchaquíes por alguien que compartió parte de su historia.

“Cuando uno le dice que esto es de San Carlos, de la localidad de Pucará, él conoce el recorrido”, sostuvo.

El obispo viajará esta semana a Buenos Aires para participar de las actividades por la llegada de León XIV y llevará consigo la cruz artesanal con la intención de entregársela personalmente.

Una pequeña obra de madera, nacida en Pucará, buscará así convertirse en un recuerdo de los Valles Calchaquíes para el Papa.