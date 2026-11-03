La visita del papa León XIV también se vivirá en Salta con una pantalla gigante

Los fieles podrán seguir la celebración que presidirá el pontífice en Buenos Aires. La convocatoria será el lunes 9 de noviembre y estará abierta a toda la comunidad.
Salta03/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PAPA PANTALLA GIGANTE SALTA

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, la ciudad de Salta organizará una transmisión en pantalla gigante de la Santa Misa que presidirá el pontífice el próximo lunes 9 de noviembre, en el Monumento a los Españoles de Buenos Aires.

La actividad se desarrollará en Plaza España, donde los fieles podrán reunirse para acompañar la celebración religiosa sin necesidad de viajar.

A qué hora será la transmisión

La convocatoria está prevista para las 9 de la mañana, mientras que la transmisión oficial de la misa comenzará a las 11:30.

Bajo el lema “El Papa nos convoca. Salta se reúne”, la iniciativa invita a los salteños a compartir una jornada de encuentro y oración.

Los organizadores recomendaron a los asistentes llevar mate, reposera y algo para compartir durante la actividad.

Una celebración organizada por la comunidad católica

La propuesta es coordinada por el Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Salta, con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta, que aportará los recursos necesarios para la transmisión.

Desde la organización invitaron a las familias y a toda la comunidad a participar de este encuentro, que permitirá seguir en vivo una de las celebraciones centrales de la visita de León XIV al país.

La actividad forma parte de las iniciativas que se desarrollarán en Salta para acompañar la llegada del pontífice a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

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