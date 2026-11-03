Rutas de Salta: advierten por baches, neblina y fuertes vientos en distintos tramos

Las rutas de Salta presentan este martes 3 de noviembre distintas complicaciones para la circulación, principalmente por baches, trabajos de mantenimiento, neblina y fuertes vientos, según el último informe de la Subsecretaría de Defensa Civil sobre el estado de los caminos provinciales y nacionales.

Aunque los principales corredores se encuentran transitables, las autoridades recomiendan reducir la velocidad y extremar las precauciones, especialmente en las zonas de montaña y en los tramos donde se realizan obras.

Rutas nacionales: pozos y trabajos de reparación

La ruta nacional 68 se encuentra transitable, pero presenta pozos entre La Merced y La Viña. Además, se advierte por posibles deslizamientos en el sector de la Garganta del Diablo.

En la ruta nacional 51 se registran baches antes de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, además de sectores deteriorados en Cobres, Tastil, Cuevas, Silleta, Quijano, Sico Alto y Chorrillos.

La ruta nacional 34 presenta baches, animales sueltos en banquinas, calzada irregular y trabajos de mantenimiento, especialmente entre Pichanal, Embarcación, Mosconi y Salvador Mazza.

Por su parte, en la ruta nacional 9/34, entre Metán y Rosario de la Frontera, se realizan reparaciones y hay presencia de maquinaria vial.

Valles Calchaquíes: neblina y caminos deteriorados

La ruta provincial 33, que atraviesa sectores de Chicoana y el Parque Nacional Los Cardones, está transitable, pero se recomienda mucha precaución por la presencia de neblina.

En la ruta provincial 27, hacia Tolar Grande, se desarrollan tareas de mantenimiento, mientras que la ruta provincial 129, en el sector del Salar del Hombre Muerto, requiere precaución.

También se registran sectores de calamina, pozos y arena en las rutas provinciales 6, 42 y 56, en la zona de Cafayate.

La ruta provincial 44 presenta complicaciones en cruces de ríos, mientras que en la ruta provincial 55, entre Seclantás y Molinos, hay calzada irregular y agua en banquinas.

Norte provincial: animales sueltos y dificultades en caminos rurales

En Orán, las rutas provinciales 13, 19 y 15 presentan sectores con animales sueltos, mientras que en la ruta provincial 18, hacia Isla de Cañas, se advierte por pedregullo y cruces de río.

En el departamento San Martín se recomienda precaución en las rutas provinciales 53, 54 y 157 bis por animales y malezas.

En Anta, las rutas provinciales 5, 29, 30 y 41 presentan animales en la calzada, mientras que la ruta provincial 20, en el sector de Parque El Rey, registra pozos.

Recomiendan evitar la circulación nocturna

El informe también advierte por fuertes vientos en distintos sectores de la provincia, con velocidades que podrían alcanzar los 62 kilómetros por hora en Los Andes.

Además, para Cafayate se señala una probabilidad de tormentas del 80%, por lo que se recomienda prestar especial atención a las condiciones meteorológicas.

Las autoridades aconsejan conducir con luces bajas encendidas, respetar la señalización, reducir la velocidad y evitar viajar de noche por caminos rurales.

Ante crecidas o acumulación de agua, se recomienda no intentar cruzar ríos ni arroyos y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.