Sico y Jama cerrados: cómo están los demás pasos fronterizos de Salta

Los pasos fronterizos de Sico y Jama permanecen cerrados para todo tipo de vehículos este martes 3 de noviembre, mientras que los cruces internacionales de Salta hacia Bolivia y Paraguay se encuentran habilitados.

Según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil, las condiciones meteorológicas en la alta montaña incluyen temperaturas bajo cero y fuertes vientos que dificultan la circulación.

Chile: Sico y Jama cerrados por las condiciones climáticas

El paso de Sico permanece cerrado para toda clase de vehículos, con temperaturas previstas entre -2°C y 14°C.

Por su parte, Jama también se encuentra cerrado, con una mínima de -2°C, máxima de 16°C y vientos de hasta 79 kilómetros por hora.

En tanto, Socompa está habilitado únicamente para el transporte ferroviario, con restricciones por vientos que alcanzan los 85 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos hacia los pasos cerrados y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

Bolivia: todos los pasos habilitados

Los cruces internacionales con Bolivia funcionan con los siguientes horarios:

Aguas Blancas, chalanas: de 7 a 19.

Aguas Blancas, puente internacional: habilitado las 24 horas.

Salvador Mazza: habilitado las 24 horas.

Los Toldos: habilitado las 24 horas.

Para Aguas Blancas y Salvador Mazza se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mientras que Los Toldos tendrá una máxima de 24 grados.

Paraguay: Misión La Paz habilitado con máxima de 40 grados

El paso internacional de Misión La Paz está habilitado este martes de 7 a 20 horas.

En la zona se pronostica una temperatura máxima de 40°C, cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas.

Las autoridades recomiendan llevar documentación vigente, mantenerse hidratado y verificar las condiciones meteorológicas antes de viajar.