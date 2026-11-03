Sico y Jama cerrados: cómo están los demás pasos fronterizos de Salta

Los cruces hacia Chile presentan restricciones este martes 3 de noviembre. Advierten por fuertes vientos en la Puna y temperaturas de hasta 40 grados en la frontera con Paraguay.
Salta03/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PASOS

Los pasos fronterizos de Sico y Jama permanecen cerrados para todo tipo de vehículos este martes 3 de noviembre, mientras que los cruces internacionales de Salta hacia Bolivia y Paraguay se encuentran habilitados.

Según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil, las condiciones meteorológicas en la alta montaña incluyen temperaturas bajo cero y fuertes vientos que dificultan la circulación.

Chile: Sico y Jama cerrados por las condiciones climáticas

El paso de Sico permanece cerrado para toda clase de vehículos, con temperaturas previstas entre -2°C y 14°C.

Por su parte, Jama también se encuentra cerrado, con una mínima de -2°C, máxima de 16°C y vientos de hasta 79 kilómetros por hora.

En tanto, Socompa está habilitado únicamente para el transporte ferroviario, con restricciones por vientos que alcanzan los 85 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos hacia los pasos cerrados y consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

images?q=tbn:ANd9GcT-4evaLSgjiiBq71vvaiubgWFsymm6R1neJno35zAkiw&s=10Salta tendrá un martes de 31°C, pero mañana baja la temperatura

Bolivia: todos los pasos habilitados

Los cruces internacionales con Bolivia funcionan con los siguientes horarios:

  • Aguas Blancas, chalanas: de 7 a 19.

  • Aguas Blancas, puente internacional: habilitado las 24 horas.

  • Salvador Mazza: habilitado las 24 horas.

  • Los Toldos: habilitado las 24 horas.

Para Aguas Blancas y Salvador Mazza se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mientras que Los Toldos tendrá una máxima de 24 grados.

Paraguay: Misión La Paz habilitado con máxima de 40 grados

El paso internacional de Misión La Paz está habilitado este martes de 7 a 20 horas.

En la zona se pronostica una temperatura máxima de 40°C, cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas.

Las autoridades recomiendan llevar documentación vigente, mantenerse hidratado y verificar las condiciones meteorológicas antes de viajar.

Te puede interesar
Lo más visto
870619-75771-este-lunes-el-servicio-de-saeta-sera-normal_0

Las empresas de colectivos reducirán frecuencias por falta de pago

Mariana Frías
Salta02/11/2026
Las contratistas anunciaron que desde este martes 3 de noviembre reducirán las frecuencias del transporte público por pagos pendientes de septiembre y octubre. Advirtieron que atraviesan una “imposibilidad material y financiera de continuar abasteciendo la flota con combustible”.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail