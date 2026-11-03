Salta tendrá un martes de 31°C, pero mañana baja la temperatura

La ciudad de Salta tendrá este martes 3 de noviembre una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 17, según el pronóstico actualizado a las 6:18 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, mientras que la probabilidad de precipitaciones será de apenas entre el 0 y el 10% a lo largo del día.

Cómo seguirá el tiempo en Salta

Para el miércoles 4 de noviembre, el SMN anticipa un descenso de temperatura, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25.

El jueves continuará el ambiente más fresco, con registros entre 14 y 23 grados, mientras que el viernes volverá a subir la temperatura y podría alcanzar los 28 grados.

El fin de semana llegará con temperaturas más bajas

El sábado se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 21, una de las jornadas más frescas de la semana.

Para el domingo, el pronóstico indica temperaturas de entre 12 y 23 grados, mientras que el lunes 9 de noviembre se prevé una mínima de 11 y una máxima de 23.

De esta manera, el martes será el día más caluroso de los próximos siete días, seguido por un descenso gradual de las temperaturas hacia el fin de semana.