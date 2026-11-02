Juicio por YPF: 15 estados de EEUU se alinean con los fondos contra la Argentina

El juicio por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo judicial. Quince estados y territorios de Estados Unidos respaldaron a los fondos que buscan revertir la sentencia favorable a la Argentina y restablecer una condena de US$16.100 millones.

Según informó TN, la presentación se realizó el viernes 30 de octubre ante la Corte Suprema estadounidense y estuvo encabezada por el estado de Missouri.

El respaldo fue formalizado mediante un amicus curiae, un escrito que permite a terceros aportar argumentos en una causa judicial sin convertirse en demandantes.

Qué cuestionan los estados estadounidenses

Los fiscales generales que acompañaron la presentación sostienen que el fallo favorable a la Argentina podría establecer un precedente perjudicial para la Justicia de Estados Unidos.

Argumentan que otros gobiernos extranjeros podrían invocar sus propias leyes para evitar responder por determinadas demandas ante los tribunales norteamericanos.

En ese sentido, cuestionaron la interpretación de la Ley de Inmunidad Soberana estadounidense y solicitaron que la Corte Suprema acepte revisar el caso y revoque la decisión de segunda instancia.

Por qué Argentina había ganado el juicio

El 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la condena que la jueza Loretta Preska había impuesto contra la Argentina en 2023.

La sentencia original obligaba al país a pagar US$16.100 millones por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, realizada en 2012.

Los demandantes, Petersen Energía y Eton Park, cuyos reclamos son financiados por Burford Capital, sostienen que el Estado argentino incumplió obligaciones establecidas en el estatuto de la petrolera.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones consideró que, de acuerdo con la legislación argentina aplicable, no correspondía la indemnización contractual reclamada.

Cuestionan los argumentos de los fiscales

El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler cuestionó la presentación de los estados estadounidenses y sostuvo que parte de una interpretación equivocada del fallo.

Explicó que la Cámara de Apelaciones no rechazó su competencia para intervenir, sino que analizó el caso y resolvió a favor de la Argentina aplicando el derecho argentino.

También señaló que la composición política de los firmantes podría restarle fuerza al planteo, ya que casi todos los fiscales generales que lo respaldan son republicanos.

Qué puede pasar ahora con el juicio por YPF

La Corte Suprema de Estados Unidos todavía no decidió si aceptará revisar el expediente. Por lo tanto, el respaldo de los 15 estados no modifica la sentencia favorable que obtuvo la Argentina.

El próximo plazo judicial vence el 2 de diciembre, fecha hasta la cual los abogados del Estado argentino y de YPF podrán presentar sus respuestas.

Después de analizar los escritos, el máximo tribunal deberá decidir si acepta intervenir o rechaza el recurso, lo que dejaría firme el fallo que anuló la condena millonaria.