Dengue en Salta: refuerzan controles antes de la temporada de lluvias

Ante la proximidad de la temporada de lluvias, Salta intensificó las tareas de prevención del dengue y la chikungunya con operativos de limpieza, eliminación de criaderos y relevamientos en barrios de toda la provincia.

La campaña denominada Semana D se desarrolló del 26 al 30 de octubre y finalizó con un acto en Molinos, donde estudiantes entregaron informes sobre los sectores que requieren tareas de saneamiento.

Escuelas y vecinos participaron de los operativos

Las actividades alcanzaron las 44 áreas operativas de salud de Salta, con participación de municipios, centros sanitarios y establecimientos educativos.

Los trabajos incluyeron el vaciado y limpieza de recipientes que acumulan agua, el descacharrado y la colocación de tapas y telas mosquiteras en depósitos de agua.

Además, estudiantes secundarios utilizaron herramientas digitales para identificar microbasurales, canales y terrenos baldíos donde podrían proliferar los mosquitos.

Los controles continuarán durante el verano

En el norte provincial y el Chaco salteño también se difundieron mensajes preventivos en wichí, qom y ava guaraní, para acercar información a las comunidades originarias.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó que la prevención requiere la participación conjunta de municipios, escuelas y vecinos.

Aunque la campaña concluyó, los operativos de vigilancia ambiental y control del mosquito continuarán durante la temporada estival, cuando las lluvias favorecen la formación de criaderos.