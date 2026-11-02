Trabajadores rurales: aumentó la prestación por desempleo y el máximo llegó a $420.000

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) oficializó un aumento del 5% en la prestación por desempleo destinada a trabajadores del sector rural, que comenzó a regir el 1 de noviembre.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 102/2026 y alcanza a los beneficiarios del sistema establecido por la Ley 25.191.

Cuánto se cobra desde noviembre

Con la actualización, los valores de la prestación quedaron establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $210.000.

Monto máximo: $420.000.

Hasta octubre, el beneficio tenía un piso de $200.000 y un techo de $400.000.

La modificación representa un incremento de $10.000 en el monto mínimo y $20.000 en el máximo.

A quiénes alcanza el beneficio

La prestación corresponde a trabajadores rurales que reúnen los requisitos del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo administrado por RENATRE.

La actualización también comprende a los beneficiarios de Salta, una provincia con actividad agropecuaria en distintas regiones.

El organismo explicó que los recursos para financiar el sistema provienen de las contribuciones de los empleadores rurales, previstas por la legislación nacional.