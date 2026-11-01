Arranca el CyberMonday: cómo saber si los descuentos son reales y evitar estafas

Este lunes 2 de noviembre comienza una nueva edición del CyberMonday 2026, que se extenderá hasta el miércoles 4, con promociones en tecnología, electrodomésticos, indumentaria y artículos para el hogar.

Ante la expectativa por los descuentos, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de Salta difundió una serie de recomendaciones para evitar estafas y comprobar que las ofertas realmente representen un ahorro.

Cómo saber si una oferta es real

El organismo aconsejó comparar los precios con anticipación y revisar cuánto cuesta el mismo producto en diferentes comercios.

También recomendó verificar los gastos de envío, instalación y financiación antes de confirmar una compra. En las promociones en cuotas, es importante controlar el monto total que se terminará pagando.

Cuidado con las páginas falsas y los mensajes

Para consultar las tiendas participantes, se recomienda ingresar directamente a www.cybermonday.com.ar, evitando enlaces sospechosos recibidos por WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales.

Además, nunca deben compartirse contraseñas, códigos de verificación ni fotografías de tarjetas bancarias o del DNI con vendedores desconocidos.

Qué hacer si no respetan el descuento

Defensa del Consumidor aconsejó conservar capturas de pantalla de las ofertas, comprobantes de pago, facturas y mensajes intercambiados con el vendedor.

Esta documentación puede servir como prueba ante incumplimientos de precios, problemas con las entregas o diferencias entre el producto ofrecido y el recibido.

También es importante verificar los datos del comercio y confirmar los plazos de entrega antes de finalizar la operación.