Desde este lunes, el Hospital Señor del Milagro elimina los turnos presenciales: cómo pedirlos por WhatsApp

El Hospital Señor del Milagro de Salta implementará desde este lunes 2 de noviembre un nuevo sistema de turnos médicos. La principal modificación será el cierre de la ventanilla presencial, por lo que los pacientes deberán gestionar sus consultas de manera remota.

El objetivo es evitar largas filas, organizar la atención y agilizar la asignación de turnos.

Cómo solicitar un turno por WhatsApp

Los pacientes podrán comunicarse al 387 458 3032, exclusivamente los lunes de 9 a 11 horas.

El pedido deberá enviarse en un único mensaje. Si el lunes es feriado, las solicitudes se recibirán el primer día hábil siguiente, en el mismo horario.

El hospital informó que la respuesta llegará dentro de las 48 a 72 horas, con el día, horario, sector y consultorio asignado. No será necesario confirmar nuevamente el turno.

También se podrán pedir turnos al 148

La otra alternativa será comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 148, disponible de lunes a viernes, de 7 a 20 horas.

Desde el establecimiento aclararon que ambas modalidades reemplazarán completamente la atención presencial para la solicitud de turnos médicos.