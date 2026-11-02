Subsidios al transporte: Nación destina casi $39 mil millones al AMBA

El Gobierno nacional autorizó el pago de $38.840 millones a empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una decisión que vuelve a poner en discusión la distribución de los subsidios al transporte entre la Capital Federal, el conurbano y las provincias.

La medida fue oficializada este lunes 2 de noviembre mediante la Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial de la Nación.

Millones para el AMBA y reclamos desde el interior

La resolución contempla el pago de $38.840.841.807 por diferencias de recaudación acumuladas entre junio y septiembre de 2026.

También actualiza la estructura de costos y las compensaciones para las líneas de jurisdicción nacional del AMBA desde octubre de 2026 hasta enero de 2027.

De acuerdo con Ámbito, la decisión llega después de negociaciones con las cámaras empresarias, que habían advertido sobre posibles reducciones de frecuencias ante la insuficiencia de recursos.

Sáenz ya había cuestionado la desigualdad

En Salta, la distribución de los subsidios nacionales es motivo de reclamos desde la eliminación de las transferencias destinadas al transporte del interior.

Durante la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo, el gobernador Gustavo Sáenz cuestionó que las provincias hubieran perdido esos aportes mientras el AMBA continuaba recibiendo asistencia nacional.

“Eso no es federalismo, eso es injusticia”, expresó el mandatario provincial al referirse a las diferencias en el financiamiento del transporte.