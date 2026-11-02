Alerta en Ezeiza: 15 turistas llegaron intoxicados desde Ushuaia e investigan qué comieron

Un grupo de 15 turistas extranjeros presentó síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria luego de viajar desde Ushuaia hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El episodio obligó a desplegar un operativo sanitario durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Los pasajeros habían desembarcado de un crucero en la capital de Tierra del Fuego antes de abordar vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. Durante el viaje comenzaron a experimentar vómitos, dolores abdominales y otros malestares, lo que motivó la intervención de los equipos médicos del aeropuerto.

Dos turistas fueron trasladados al hospital

El operativo sanitario comenzó alrededor de las 20.30 del sábado y se extendió hasta las primeras horas del domingo.

Según la información actualizada, dos turistas franceses debieron ser trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos de Ezeiza, mientras que los restantes recibieron asistencia en la terminal aérea.

En un primer momento se había informado que ninguno necesitó hospitalización, pero fuentes consultadas posteriormente confirmaron los dos traslados.

Investigan si consumieron alimentos en mal estado

La principal hipótesis apunta a una posible intoxicación alimentaria, aunque todavía no se determinó qué producto provocó los síntomas ni dónde fue consumido.

Algunos pasajeros mencionaron haber comido hamburguesas durante el crucero, mientras que otra versión señala que el grupo recibió viandas con pollo antes de abordar los vuelos en Ushuaia.

Desde Aerolíneas Argentinas aclararon que no existen indicios de que la intoxicación se haya originado en el servicio de comidas del avión.

La compañía explicó que algunos integrantes del contingente ya presentaban síntomas antes de embarcar, por lo que no pudieron abordar sus respectivos vuelos.

Buscan establecer el origen de la intoxicación

Los investigadores intentan reconstruir qué alimentos consumieron los turistas y determinar si el episodio estuvo relacionado con el crucero o con comidas entregadas posteriormente.

Hasta el momento, tampoco se identificó oficialmente a la embarcación de la que provenía el grupo. La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, señaló que las autoridades sanitarias provinciales no intervinieron en el caso y aseguró que la información disponible no indicaba cuadros de gravedad generalizada.

El operativo no afectó el funcionamiento habitual del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras continúan las averiguaciones para esclarecer lo ocurrido.