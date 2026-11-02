Nación fijó nuevos precios para el bioetanol y el biodiésel: cuánto valen desde noviembre

La Secretaría de Energía de la Nación estableció nuevos precios para el bioetanol elaborado con caña de azúcar y maíz, y para el biodiésel, destinados a la mezcla obligatoria con combustibles convencionales.

Las actualizaciones fueron oficializadas este lunes 2 de noviembre mediante las Resoluciones 306/2026 y 307/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

Cuánto cuesta cada biocombustible

Para las operaciones correspondientes a noviembre, el Gobierno fijó los siguientes valores:

Bioetanol de caña de azúcar: $1.104,886 por litro.

Bioetanol de maíz: $1.012,662 por litro.

Biodiésel: $2.074.474 por tonelada.

En los casos del bioetanol, se trata de precios mínimos de adquisición, mientras que para el biodiésel se estableció el precio al que deberán realizarse las operaciones.

El impacto en la producción del norte

La decisión tiene relevancia para la industria azucarera del norte argentino, debido a que la caña de azúcar es una de las materias primas utilizadas para producir bioetanol.

La producción de este biocombustible forma parte de la actividad agroindustrial de Salta, por lo que las modificaciones de precios constituyen una referencia para el sector.

Las resoluciones también establecen que los pagos por bioetanol no podrán superar los 30 días corridos desde la facturación, mientras que para el biodiésel el plazo máximo será de siete días.