Así será el papamóvil de León XIV en Argentina: blanco, detalles dorados y exigencias del Vaticano

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, comenzaron a conocerse los primeros detalles de los vehículos que lo trasladarán durante su visita apostólica, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Se trata de dos camionetas Toyota Hilux fabricadas en el país y especialmente modificadas para cumplir con las exigencias de seguridad y movilidad establecidas por el Vaticano.

Aunque el diseño definitivo todavía se mantiene en reserva, las primeras imágenes difundidas por la automotriz permiten observar algunos detalles: carrocería blanca, emblemas dorados de la Santa Sede y una estructura especial destinada a proteger al Pontífice.

Dos papamóviles fabricados en Argentina

Las unidades fueron desarrolladas sobre la base de camionetas Toyota Hilux producidas en la planta de Zárate, provincia de Buenos Aires.

La adaptación estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, una empresa especializada en carrozado vehicular que cuenta con instalaciones en Buenos Aires y Córdoba. Los trabajos se realizaron siguiendo requerimientos específicos del Vaticano, aunque no se difundieron públicamente todas las características técnicas y de seguridad.

Las camionetas cuentan con una configuración de cabina simple y una estructura posterior especialmente preparada para trasladar al Papa durante sus recorridos entre los fieles.

El misterio de la cúpula y los detalles dorados

Uno de los elementos que despertó mayor curiosidad es la estructura de protección instalada en la parte posterior de los vehículos.

Las fotografías difundidas muestran una estructura elevada, aunque todavía no se confirmó si tendrá una cúpula completamente cerrada o un espacio parcialmente abierto.

También se distingue el escudo del Vaticano en color dorado sobre uno de los soportes posteriores, que contrasta con el blanco predominante de la carrocería.

La automotriz decidió mantener en reserva el aspecto completo de los papamóviles hasta las actividades oficiales de León XIV.

Una camioneta para Córdoba y otra para Buenos Aires

Toyota ya realizó la entrega formal de una de las unidades durante un acto en el concesionario Kansai, con la participación del nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, fue el encargado de entregar las llaves del vehículo que será utilizado en Buenos Aires.

La segunda unidad fue trasladada a Córdoba, donde permanece bajo custodia de la Gendarmería Nacional hasta el inicio de las actividades previstas.

El operativo logístico estuvo a cargo de la empresa Furlong, que realizó los traslados bajo condiciones especiales de seguridad y confidencialidad.

Una visita histórica para los argentinos

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y desarrollará una agenda que incluirá celebraciones religiosas y encuentros institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Los papamóviles permitirán que el Pontífice recorra los espacios preparados para las celebraciones y pueda saludar a los fieles.

La visita marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas, tras los viajes de Juan Pablo II en 1982 y 1987.

Mientras avanzan los preparativos, el diseño completo de los vehículos continúa siendo una de las incógnitas que se despejarán con la llegada de León XIV.