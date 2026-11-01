Un sismo sacudió el sur de Salta y provocó la evacuación de un hotel

Un sismo de magnitud 3,9 sacudió el sur de Salta durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre y generó preocupación entre los vecinos de Metán y Rosario de la Frontera. En esta última ciudad, medios locales reportaron una evacuación preventiva de huéspedes del histórico Hotel Termas.

El movimiento se registró a las 00:59:13, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), y tuvo su epicentro a 26 kilómetros al sur de San José de Metán, con una profundidad de 17 kilómetros.

Evacuaron el Hotel Termas de Rosario de la Frontera

El temblor también generó preocupación en el histórico Hotel Termas de Rosario de la Frontera, donde las personas que se encontraban en el establecimiento salieron del edificio de manera preventiva.

Según informó El Vocero a través de su página de Facebook, la evacuación ocurrió alrededor de la una de la madrugada, coincidiendo con el movimiento sísmico que afectó al sur de Salta.

El medio acompañó la publicación con una fotografía del exterior del hotel, donde se observa a varias personas reunidas fuera del edificio.

Metán y Rosario de la Frontera, las zonas donde más se sintió

El informe del INPRES indica que el temblor alcanzó una intensidad de entre III y IV en la escala Mercalli Modificada en San José de Metán y Rosario de la Frontera.

Esto significa que el movimiento pudo ser percibido por personas en reposo y provocar la oscilación de objetos colgantes.

En la ciudad de Salta se registró una intensidad III, mientras que en San Miguel de Tucumán fue de entre II y III.

Un sismo a poca profundidad

El movimiento tuvo una profundidad de apenas 17 kilómetros, una característica que puede favorecer que el temblor sea percibido en localidades próximas al epicentro.

El organismo nacional también ubicó el fenómeno a 66 kilómetros al noroeste de La Fragua, Santiago del Estero, y a 86 kilómetros al suroeste de Joaquín V. González.

El reporte oficial del INPRES no consigna daños materiales ni personas afectadas por el movimiento.