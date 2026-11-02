Argentina incorporará una vacuna contra seis enfermedades: desde cuándo se aplicará

El Gobierno nacional oficializó la incorporación de una vacuna séxtuple acelular al Calendario Nacional de Vacunación, que permitirá proteger a los niños contra seis enfermedades mediante una única aplicación combinada.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1567/2026 del Ministerio de Salud, publicada este lunes 2 de noviembre en el Boletín Oficial.

Qué enfermedades previene la nueva vacuna

La vacuna brinda protección contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas causadas por Haemophilus influenzae tipo b.

El objetivo es reemplazar la aplicación separada de las vacunas pentavalente y antipoliomielítica inactivada (IPV), reduciendo la cantidad de inyecciones necesarias.

Según los fundamentos de la resolución, la modificación busca facilitar el cumplimiento de los esquemas, mejorar las coberturas y reducir las molestias asociadas a múltiples aplicaciones.

Cuándo comenzará a aplicarse

El nuevo esquema estará destinado a los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2028 y será gratuito y obligatorio en todo el país, incluida Salta.

Contempla tres dosis iniciales, a los 2, 4 y 6 meses de vida, y un refuerzo entre los 15 y 18 meses.

Para esa población, también reemplazará el refuerzo de IPV que actualmente se administra a los cinco años.

Qué pasa con los niños que ya están vacunándose

El Ministerio de Salud aclaró que los nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 deberán continuar con el esquema vigente, sin modificaciones.

Por lo tanto, las familias no tendrán que cambiar los calendarios de vacunación de sus hijos durante 2026 y 2027.

La medida fue respaldada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que evaluó los beneficios sanitarios y operativos de la nueva formulación.