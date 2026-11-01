Libertadores 2026: Estudiantes y Palmeiras ya tienen horario para la final

La Conmebol confirmó que la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras se jugará el sábado 28 de noviembre, desde las 17, hora argentina, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El encuentro se disputará a partido único y definirá al nuevo campeón del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Estudiantes buscará su quinta Libertadores

El conjunto platense consiguió su clasificación tras eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná, con una destacada actuación del arquero Fernando Muslera.

Por su parte, Palmeiras dejó en el camino a Fluminense, también mediante una definición desde los doce pasos.

Según informó 442 de Perfil, Estudiantes volverá a disputar una final continental después de 17 años. Su última consagración fue en 2009, cuando conquistó su cuarta Copa Libertadores.

El equipo argentino buscará repetir aquella hazaña frente al conjunto brasileño, que también llega a Montevideo con la intención de sumar una nueva estrella internacional.