Se completó el simulacro de sismo en la zona sudeste y destacan la respuesta de las escuelas

Miles de estudiantes, docentes y directivos de diez escuelas de la zona sudeste de la ciudad de Salta participaron este lunes de un simulacro simultáneo de sismo, destinado a evaluar los protocolos de evacuación y la respuesta ante posibles emergencias.

El operativo fue organizado por la Municipalidad de Salta, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, con la participación de distintos organismos de emergencia.

Diez escuelas participaron del simulacro

Los ejercicios se realizaron en establecimientos de los barrios Norte Grande, San Alfonso, San Ignacio, Solidaridad, Santa Cecilia, Boulogne Sur Mer, San Francisco Solano, Convivencia, Libertad y El Círculo VI.

Las instituciones participantes fueron:

Escuela Almirante Cristóbal Colón N° 4691.

Escuela Doctor Ricardo Joaquín Durán N° 4699.

Colegio Fe y Alegría N° 8171, nivel primario.

Escuela Fe y Alegría N° 8171, nivel inicial.

Escuela Elsa Salfity N° 4775.

Colegio Siglo XXI N° 5169.

Escuela Provincia de Salta N° 4048.

Escuela Delfín Leguizamón N° 4026.

Escuela Técnica N° 3118.

Escuela Juan José Valle N° 4774.

Durante la actividad se practicaron evacuaciones y procedimientos de respuesta rápida frente a un supuesto sismo con incidentes asociados.

Cómo fue el operativo de emergencia

El Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio San Benito funcionó como base de operaciones, desde donde se coordinó el despliegue y se supervisó la actuación de los equipos participantes.

Intervinieron el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema de Emergencias 911, SAMEC, bomberos, agentes de Tránsito y equipos especializados de rescate, entre otros organismos.

“En Salta tenemos que estar preparados para un sismo”

El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, destacó la importancia de realizar estos ejercicios preventivos en las escuelas.

“Es muy importante realizar este tipo de simulacros, ya que en Salta tenemos que estar preparados para un sismo. Estamos contentos con el resultado y la participación de 10 escuelas”, expresó.

Según el balance municipal, el operativo tuvo una respuesta positiva y permitió poner a prueba la coordinación entre las instituciones encargadas de actuar ante una emergencia.

Las autoridades también destacaron la colaboración de los vecinos de la zona, que respetaron las indicaciones durante el desarrollo del simulacro.