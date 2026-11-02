“No puedo sacar nada sola”: la preocupación por los turnos digitales en el Hospital del Milagro

El Hospital Señor del Milagro comenzó este lunes a implementar de manera exclusiva el sistema de turnos por WhatsApp, dejando atrás la atención presencial por ventanilla. Sin embargo, el cambio genera preocupación entre algunos pacientes, especialmente adultos mayores que tienen dificultades para utilizar herramientas digitales.

Así lo explicaron varios usuarios relataron los inconvenientes que enfrentan para conseguir turnos médicos y expresaron sus dudas sobre la nueva modalidad.

“Con la ayuda de mis hijas saco el turno, si no, no puedo”

Una de las pacientes que estaba en el lugar, expresó que habría esperado aproximadamente dos meses para conseguir atención y reconoció que depende de sus familiares para realizar trámites mediante el celular.

“Con la ayuda de mis hijas la saco. Si no, no saco nada, no puedo sacar nada”, expresó.

La mujer manifestó su preocupación por la eliminación de la atención presencial, ya que no maneja de manera autónoma las aplicaciones necesarias para solicitar un turno. Su testimonio refleja una de las principales dificultades que plantea la digitalización de los servicios de salud: el acceso de quienes no están familiarizados con la tecnología.

Pacientes aseguran que esperan semanas para conseguir atención

Otro usuario contó que obtuvo un turno para neurología mediante la línea 148, pero que debió esperar aproximadamente un mes.

Una tercera paciente relató que demoró tres semanas en acceder a la consulta médica y que anteriormente había recibido indicaciones contradictorias sobre dónde debía gestionar su solicitud.

“Por ahí me complica un poco porque no lo puedo conseguir”, señaló al ser consultada sobre la nueva modalidad digital.

La mujer manifestó incertidumbre sobre cómo tramitará los próximos turnos que necesita para continuar con sus estudios médicos.

Menos filas, pero dudas sobre el acceso a los turnos

Durante las primeras horas de implementación no se registraron las extensas filas que habitualmente se forman en el hospital durante los primeros días del mes. En la mesa de entrada, personal de seguridad orientaba a los pacientes y los derivaba a distintas oficinas según el trámite que necesitaban realizar.

El sistema de turnos por WhatsApp venía funcionando como prueba piloto desde enero y, a partir de noviembre, reemplazó definitivamente la entrega presencial.

De acuerdo con la información difundida, se prevé un plazo de respuesta de hasta 72 horas para las solicitudes realizadas por esta vía.

Aunque la medida busca agilizar la gestión y evitar largas esperas frente al hospital, los testimonios recogidos muestran que la transición tecnológica también plantea dificultades para quienes necesitan asistencia al momento de solicitar atención médica.