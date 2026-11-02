Día de los Difuntos: tensión por la venta de flores en el cementerio de Padua

En el Día de los Fieles Difuntos, el movimiento de vecinos y vendedores comenzó temprano en el cementerio San Antonio de Padua, ubicado sobre avenida Artigas. Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por los reclamos de comerciantes establecidos contra la presencia de puestos ambulantes.

En Pelo & Barba, por Aries, una florista que trabaja desde hace 30 años en la entrada del cementerio cuestionó que vendedores ocasionales ocupen espacios cercanos a su negocio durante las fechas de mayor demanda.

La comerciante aseguró que debe afrontar gastos permanentes para mantener su actividad y reclamó controles sobre los puestos que se instalan únicamente en fechas especiales.

“Yo pago impuesto, yo pago de agua nomás 100.000 y pago de la Municipalidad otros 90.000. Estoy al día”, sostuvo.

Además, afirmó que las ventas disminuyeron respecto de años anteriores, aunque los salteños continúan visitando los cementerios.

“Antes se vendía por docenas los claveles, ahora se llevan un clavel, una rosa, un ramo”, lamentó.

Los precios relevados durante la mañana parten de $3.000 para ramos de flores y macetas, mientras que algunos girasoles se ofrecen desde $5.000, según su tamaño.

Inspectores municipales confirmaron restricciones para los puestos

Ante los reclamos, personal municipal explicó a Aries que los vendedores ambulantes no deben instalarse junto al ingreso del cementerio, sino en la vereda de enfrente.

“Ya había una disposición de que se tenían que colocar al frente. Ayer ya se les dijo”, señaló un inspector.

El agente indicó que estaban solicitando el traslado de los puestos que permanecían junto a la entrada y aclaró que, en primera instancia, no se estaba decomisando mercadería.

También aseguró que la misma disposición rige para el cementerio de la Santa Cruz.

Horarios de los cementerios y misas de este lunes

Los cementerios municipales permanecerán abiertos de 7 a 19 horas para recibir a las familias que se acerquen a recordar a sus seres queridos.

En San Antonio de Padua habrá misas a las 9, 11:30, 15 y 17, mientras que en la Santa Cruz las celebraciones están previstas para las 11, 16 y 17 horas.

Además, se recomienda evitar dejar floreros con agua para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.