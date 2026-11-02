Elecciones 2027: los salteños ya pueden consultar el padrón electoral y reclamar errores

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón electoral provisorio para las elecciones presidenciales de 2027. Los ciudadanos de Salta y del resto del país ya pueden verificar sus datos personales y solicitar correcciones si detectan errores.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, el registro estará disponible hasta el lunes 30 de noviembre, inclusive, a través del sitio oficial de la Justicia Electoral.

Cómo consultar el padrón electoral 2027

El trámite es gratuito y se realiza por internet, ingresando a www.padron.gob.ar, donde cada ciudadano deberá completar los datos de identificación solicitados.

En esta primera etapa, el padrón permite verificar la inscripción, el nombre y apellido, la sección y el circuito electoral correspondiente.

Todavía no se informa la escuela ni la mesa de votación. Esos datos estarán disponibles cuando se publique el padrón definitivo.

Qué hacer si hay errores en los datos

Quienes detecten información incorrecta o no aparezcan en el registro podrán presentar un reclamo ante la Justicia Nacional Electoral.

El procedimiento se realiza mediante el Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores, que también permite consultar el estado de las solicitudes.

La revisión es especialmente importante para quienes cambiaron de domicilio, ya que la información electoral se confecciona a partir de los datos registrados oficialmente.

Los jóvenes que votarán por primera vez también pueden consultar

La Cámara Nacional Electoral recomendó que los adolescentes que estarán habilitados para votar en 2027 comprueben su incorporación al padrón.

En Argentina, el voto está permitido desde los 16 años, por lo que quienes alcancen la edad requerida para las próximas elecciones podrán verificar su situación.