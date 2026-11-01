Contrabando en Salta: huyeron por el monte y abandonaron miles de cigarrillos

Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron 17.240 atados de cigarrillos y más de 432 kilos de hojas de coca en dos procedimientos realizados en Salta y Jujuy.

Los operativos se desarrollaron en Aguas Blancas, a orillas del río Bermejo, y en la localidad jujeña de Chalicán, donde se detectaron encomiendas con mercadería de origen extranjero.

Aguas Blancas: abandonaron la carga y escaparon

El primer procedimiento ocurrió en el sector conocido como El Recuperado, donde personal del Escuadrón Reforzado 20 Orán detectó a varias personas que trasladaban bultos sobre sus hombros desde la costa del río Bermejo.

Cuando los gendarmes se acercaron, los sospechosos arrojaron la mercadería y huyeron hacia una zona montuosa.

Al revisar los paquetes, los efectivos encontraron 15.740 atados de cigarrillos y 67 kilos de hojas de coca. Intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Orán.

Jujuy: encontraron mercadería en 11 encomiendas

El segundo operativo se realizó el 6 de octubre sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.212, en Chalicán, departamento Ledesma.

Durante el control de un transporte de cargas, los gendarmes detectaron 11 encomiendas sospechosas y solicitaron autorización judicial para abrirlas.

En su interior encontraron 1.500 paquetes de cigarrillos extranjeros y 365 kilos con 380 gramos de hojas de coca.

Ambos procedimientos fueron informados por Gendarmería Nacional el 30 de octubre, en el marco de los controles contra el contrabando en el norte argentino.