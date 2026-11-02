Cementerio de Padua: se agotaron las parcelas y crecen las cremaciones

El cementerio municipal San Antonio de Padua ya no cuenta con parcelas de tierra disponibles para nuevas inhumaciones. Así lo confirmó Luis López, director general de Cementerios de la Municipalidad de Salta, quien también advirtió un incremento en las solicitudes de cremación de restos.

En diálogo con N&N, por Aries, el funcionario explicó que actualmente las familias optan por las inhumaciones en nichos o mausoleos, mientras crece la cantidad de pedidos para retirar restos de los cementerios municipales y destinarlos a cremación.

Cuánto cuesta un nicho en los cementerios municipales

“Parcela de tierra hoy en día, solamente en el cementerio San Antonio de Padua, no tenemos disponibilidad”, señaló López.

El funcionario precisó que el permiso de uso anual de un nicho tiene un costo de hasta $18.800, mientras que el mantenimiento asciende a $49.600.

Aclaró que el precio del permiso puede variar según la fila en la que se encuentre ubicado el nicho.

Aumentaron las solicitudes de cremación

López indicó que la Dirección General de Cementerios observa un crecimiento en los pedidos de familiares que, tras cumplir los requisitos correspondientes, solicitan retirar los restos para su cremación.

“Se incrementó la solicitud de familiares que retiran los restos de los cementerios municipales para ser cremados, para que ese sea el destino final”, explicó.

Preparativos por el Día de los Fieles Difuntos

En relación con la conmemoración de este 2 de noviembre, López anticipó una mayor concurrencia de vecinos a los cementerios San Antonio de Padua y de la Santa Cruz.

Señaló que el municipio intensificó las tareas de mantenimiento y administración de ambos predios desde antes del Día de la Madre, ante el incremento habitual de visitantes durante estas fechas.