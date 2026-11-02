De la Ruta 34 a la 68: los tramos complicados para circular en Salta este lunes

Este lunes 2 de noviembre, seis rutas de Salta presentan complicaciones por baches, trabajos viales y neblina, según el último informe de la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia.

Los principales inconvenientes se registran en corredores utilizados para viajar hacia los Valles Calchaquíes, la Puna y el norte salteño. Aunque las rutas informadas permanecen transitables, las autoridades recomiendan circular con precaución y reducir la velocidad.

Las seis rutas que requieren mayor precaución

El reporte oficial identifica seis corredores con dificultades:

Ruta Nacional 68: pozos entre La Merced y La Viña.

Ruta Nacional 51: baches antes de llegar a Campo Quijano y en sectores previos a San Antonio de los Cobres.

Ruta Provincial 33: presencia de neblina. Se recomienda circular con mucha precaución.

Ruta Provincial 27: trabajos de mantenimiento y arreglos en la calzada.

Ruta Nacional 34: pozos y obras de Vialidad Nacional en distintos sectores.

Ruta Nacional 9/34: trabajos viales entre San José de Metán y Rosario de la Frontera, en ambos sentidos.

Ruta 34: baches y animales sueltos en el norte

La Ruta Nacional 34 continúa presentando dificultades en los departamentos Orán, San Martín y Anta.

Entre Pichanal y Embarcación se reportan baches de gran tamaño, animales sueltos y banquinas irregulares.

En el tramo Embarcación-Mosconi también hay problemas en la calzada, deficiencias de demarcación y trabajos de mantenimiento.

Entre Tartagal y Salvador Mazza se advierte sobre pozos importantes y sectores intervenidos por obras viales.

En Anta, el informe señala que la Ruta Nacional 34 presenta calzada en mal estado y banquinas irregulares, mientras que en la Ruta Nacional 16 se recomienda precaución por camiones y baches.

Valles Calchaquíes: precaución por pozos y deslizamientos

En la Ruta Nacional 68 se recomienda circular con precaución por los pozos existentes entre La Merced y La Viña.

Además, en el sector comprendido entre Garganta del Diablo y Cafayate se reportan deslizamientos asociados a las lluvias, con intervención de Vialidad.

La Ruta Nacional 40 también presenta dificultades en los tramos de Cachi, Payogasta, La Poma, Abra del Acay y Seclantás.

En estos sectores se advierte sobre maquinaria vial, calamina, pozos y cruces de ríos con agua.

Puna salteña: precaución en la Ruta 51

En el departamento Los Andes, la Ruta Nacional 51 presenta un socavón antes de San Antonio de los Cobres, además de sectores con calzada irregular.

También se reportan baches entre Tastil y Las Cuevas y presencia de maquinaria vial entre Sillleta y Campo Quijano.

En tanto, la Ruta Provincial 27 permanece transitable, pero requiere mucha precaución por trabajos de mantenimiento.

Rutas provinciales: animales, pozos y caminos de cornisa

El informe también advierte sobre dificultades en caminos provinciales.

En Orán, las rutas provinciales 13, 19 y 15 presentan animales sueltos, mientras que la Ruta Provincial 18, hacia Isla de Cañas, requiere precaución por pedregullo y pasos de río.

En Rivadavia, los caminos vecinales presentan sectores con malezas y banquinas complicadas. También se recomienda especial atención sobre las rutas provinciales 7, 13 y 156.

En Anta, las rutas provinciales 5, 29, 30 y 41 registran presencia de animales, mientras que la Ruta Provincial 20, hacia el Parque Nacional El Rey, presenta pozos.

Por su parte, la Ruta Provincial 133, en Iruya, permanece transitable, aunque presenta sectores sin pavimentar, calamina y caminos de cornisa. Las autoridades advierten que no se deben cruzar arroyos crecidos.

Recomendaciones para viajar este lunes

Desde Defensa Civil solicitaron respetar la señalización, reducir la velocidad y extremar las precauciones en los tramos afectados por obras, pozos, animales y condiciones meteorológicas.

También recomendaron consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar, especialmente hacia zonas de montaña y sectores donde las lluvias puedan modificar las condiciones de circulación.