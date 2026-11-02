De rey sin reino a líder mundial: cómo cambió el poder de los papas

A pocos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, el historiador Nicolás Gana, repasó en N&N, por Aries, cómo el papado logró transformarse en una institución de influencia mundial después de atravesar una profunda crisis durante el siglo XIX.

Gana explicó que, hacia 1870, el futuro de la institución parecía incierto. La pérdida de los Estados Pontificios había dejado al papa Pío IX sin el territorio que gobernaba y enfrentado a un mundo cada vez más influenciado por el liberalismo.

“Era un rey que se quedó sin reino territorial”, describió el historiador al recordar la situación de Pío IX, el último soberano de los Estados Pontificios.

León XIII y el nacimiento del papado contemporáneo

Según Gana, la llegada de León XIII en 1878 marcó un cambio decisivo en la relación de la Iglesia con el mundo moderno.

A diferencia de su antecesor, el nuevo pontífice promovió una apertura que permitió reconstruir vínculos políticos, revisar posiciones doctrinarias y recuperar influencia internacional.

“Hay un viraje de la Iglesia para reconstruir los vínculos de la Iglesia con el mundo”, explicó.

El historiador destacó que León XIII impulsó una transformación que no fue exclusivamente religiosa, sino también política.

La encíclica que abrió el debate sobre el trabajo y la justicia social

Uno de los momentos centrales de aquel pontificado fue la publicación de Rerum Novarum, en 1891, una encíclica que abordó las relaciones entre trabajadores y empleadores y sentó las bases de la doctrina social moderna de la Iglesia.

Gana señaló que el documento propuso discutir los límites sociales del capitalismo y buscar una conciliación entre capital y trabajo.

También explicó que León XIII promovió la participación de los católicos en la vida política y abrió debates sobre el financiamiento de la Iglesia, la ciencia y su relación con las instituciones modernas.

Cómo surgió el Estado del Vaticano

El historiador recordó que la transformación institucional se consolidó en 1929, con los Pactos de Letrán, firmados entre la Santa Sede y el gobierno italiano de Benito Mussolini.

Ese acuerdo puso fin a décadas de conflicto por la pérdida de los Estados Pontificios y permitió la creación del actual Estado de la Ciudad del Vaticano.

Gana explicó que también resolvió aspectos económicos y diplomáticos que habían condicionado al papado desde el siglo XIX.

La relación con el papa León XIV

El análisis adquiere actualidad porque León XIV eligió un nombre vinculado con uno de los pontificados más importantes de la historia contemporánea de la Iglesia.

Durante la columna, Gana también reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el papado ante las transformaciones tecnológicas y sociales.

El historiador destacó que la Iglesia no es una institución homogénea y que, a lo largo de su historia, convivieron distintas corrientes y posiciones frente a los cambios del mundo.

La próxima visita del pontífice a la Argentina ofrece así una oportunidad para comprender cómo una institución que perdió su territorio en el siglo XIX reconstruyó su influencia política, diplomática y espiritual a escala mundial.