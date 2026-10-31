Leerles a los chicos mejora el lenguaje: las señales de alerta según especialistas

Compartir libros con los niños desde sus primeros años de vida favorece el desarrollo del lenguaje, la memoria, la atención y la comprensión, capacidades fundamentales para el aprendizaje escolar.

Patricia Villalba, fonoaudióloga y coordinadora del sector Lenguaje y Comunicación del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que cada vez se observan más dificultades en la comunicación de algunos niños pequeños.

En declaraciones recogidas por Noticias Argentinas, la especialista señaló que la exposición temprana y prolongada a las pantallas puede quitar tiempo a actividades esenciales como el juego y la interacción familiar.

Cómo estimular el lenguaje desde casa

Villalba recomendó incorporar la lectura compartida a la rutina diaria, eligiendo momentos en los que los chicos no tengan hambre ni sueño.

Mirar ilustraciones, nombrar objetos, hacer preguntas y conversar sobre las historias son actividades sencillas que ayudan a desarrollar el vocabulario y la imaginación.

La especialista destacó que estos hábitos también pueden facilitar la comprensión de textos más complejos durante la etapa escolar.

Señales de alerta según la edad

Además de fomentar la lectura, es importante prestar atención a posibles dificultades en el desarrollo del lenguaje.

Desde los 18 meses: falta de respuesta al nombre, escaso contacto visual, dificultades para señalar o poco interés en comunicarse.

Desde los 30 meses: dificultad para comprender instrucciones simples, combinar palabras o hacerse entender.

Desde los 4 años: problemas para seguir consignas, responder preguntas, construir frases o relatar experiencias.

Ante estas señales, se recomienda consultar con un profesional para evaluar el desarrollo del niño, sin asumir que necesariamente existe un trastorno.

La lectura, el juego y el diálogo cotidiano son herramientas accesibles para acompañar el crecimiento y fortalecer los vínculos familiares.