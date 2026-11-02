Karina Milei y Jorge Macri avanzaron con el operativo para recibir al papa León XIV

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrieron este domingo la zona del Monumento a los Españoles, en Palermo, para supervisar los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El Pontífice llegará al país el próximo 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11, con una agenda que incluirá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

En la capital argentina, los encuentros centrales se desarrollarán el lunes 9 y martes 10 de noviembre, con una misa multitudinaria y una Vigilia de los Jóvenes.

Karina Milei destacó el trabajo conjunto

Durante la recorrida, Karina Milei valoró la coordinación entre el Gobierno nacional, la Ciudad y las provincias involucradas en la organización. “Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos; en todas las jurisdicciones estamos haciéndolo”, expresó.

Además, pidió disculpas a los vecinos por las molestias que generan los trabajos y los operativos previstos para recibir a los fieles. “Es un hecho histórico y realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”, agregó.

Instalarán pantallas para seguir la misa del Papa

Por su parte, Jorge Macri adelantó que se colocarán pantallas gigantes y sistemas de sonido desde la avenida Olleros hasta el Monumento a los Españoles, para permitir que los asistentes puedan seguir las celebraciones desde distintos puntos.

El jefe de Gobierno sostuvo que el operativo requiere la intervención coordinada de las áreas de Seguridad, Culto y las jefaturas de Gabinete de ambas administraciones.

También destacó que mantienen conversaciones con la provincia de Buenos Aires para organizar los traslados del Pontífice durante su visita.

“Después de 40 años volvemos a tener la visita del Santo Padre, algo que seguramente nos hubiera encantado tener con Francisco y nos ocurre hoy”, manifestó.

Un operativo especial para una visita histórica

De la recorrida también participaron el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Por el Gobierno porteño estuvieron Gabriel Sánchez Zinny, Horacio Giménez y Fulvio Pompeo.

Las autoridades trabajan en un dispositivo especial para garantizar la seguridad, la circulación y el acceso de los asistentes a las celebraciones religiosas. Jorge Macri señaló que el objetivo es que la visita pueda desarrollarse con tranquilidad y que Argentina se proyecte internacionalmente como un país de paz y convivencia.

La llegada de León XIV marcará el regreso de un pontífice a la Argentina después de casi cuatro décadas, tras las visitas de Juan Pablo II en 1982 y 1987.