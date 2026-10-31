Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado: los detalles de la boda

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casarán este sábado 31 de octubre, en una ceremonia íntima que se realizará en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo.

La celebración, cuyos preparativos fueron revelados por la prensa de espectáculos, estará organizada por Claudia Villafañe y contará con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Una boda íntima en San Telmo

La pareja eligió Casa Carlos, una propiedad de arquitectura tradicional que combina amplios espacios interiores con un jardín rodeado de vegetación.

La cantante había adelantado que no buscaba una boda multitudinaria, sino una celebración sencilla para compartir con sus seres queridos.

La agencia Noticias Argentinas repasó la historia de la pareja, que hizo pública su relación en febrero de 2024 y anunció su compromiso en enero de este año.

De Halloween al altar

La fecha elegida tiene un significado especial: Lali y Pedro se conocieron en una fiesta de Halloween de 2023, por lo que celebrarán su casamiento tres años después, también durante la Noche de Brujas.

Pese a la expectativa por la boda, los novios mantienen bajo reserva buena parte de los detalles del festejo.

Por sus compromisos laborales, tampoco tienen previsto realizar una luna de miel inmediatamente después de la celebración.