No cortes solo la flor: el secreto para recuperar las plantas tras las lluvias

Después de varios días de lloviznas, nubosidad y humedad en Salta, muchas plantas comenzaron a mostrar flores podridas, hojas amarillentas y signos de deterioro.

En Qué Domingo, por Aries, la paisajista y restauradora ecológica Nora Di Salvo explicó que el primer paso para recuperar el jardín es retirar las partes dañadas y favorecer una nueva floración.

Qué hacer con las flores podridas

Di Salvo recomendó prestar especial atención a los rosales, malvones y claveles, que fueron algunas de las especies más afectadas por la humedad.

“Primero hay que cortar todas las rosas que están feas, podridas, amarillas”, señaló.

La especialista explicó que no alcanza con retirar solamente la flor deteriorada. Aconsejó realizar un corte diagonal entre 10 y 12 centímetros por debajo, buscando un nuevo brote.

De esta manera, la planta puede destinar sus recursos al desarrollo de hojas y futuras flores, en lugar de mantener partes que ya están dañadas.

No todas las plantas sufrieron por la humedad

Di Salvo aclaró que algunas especies se beneficiaron con las condiciones de los últimos días.

Los helechos, las orejas de elefante y las magnolias respondieron favorablemente a la humedad ambiental, mientras que los frutales tampoco presentaron mayores inconvenientes.

Sin embargo, advirtió que la llegada de jornadas soleadas puede provocar que algunos brotes nuevos se vean caídos.

La importancia del riego después de la lluvia

Aunque el suelo haya permanecido húmedo durante varios días, la paisajista recordó que el sol y las altas temperaturas pueden secarlo rápidamente.

Por eso, recomendó controlar la humedad de la tierra y no suspender el riego automáticamente.

También aconsejó evitar mojar las hojas y flores durante las horas de mayor temperatura, especialmente al mediodía.