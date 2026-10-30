Salta se prepara con protocolos preventivos ante el fenómeno del "Súper Niño"

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, la coordinadora General del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, Dolores Montarcé, brindó detalles de los trabajos que se realizan de cara a la llegada del fenómeno climático del ‘Súper Niño’.

“Hace dos años, el gobernador estableció la conformación un Comité de Emergencia permanente, así que venimos trabajando de manera articulada con los municipios”, describió la funcionaria.

No obstante, advirtió que este año el trabajo es diferente por la cercanía del fenómeno del ‘Súper Niño’, situación que llega a preocupar a la sociedad salteña, por lo que se vienen desarrollando reuniones departamentales con la inclusión de legisladores de distintas zonas.

“Si bien tenemos el comité armado y aceitado, nos pareció prudente invitar a los legisladores para que conozcan cómo venimos trabajando; la colaboración entre todos es fundamental”, aseguró.

En tanto, respecto a Capital, Montarcé resaltó el trabajo articulado con el municipio y describió que ya se determinaron algunos puntos que pueden llegar a ser críticos en la ciudad por la precariedad de las viviendas.

“Ya tenemos establecidos cuáles serían los centros de evacuación. Ya están los protocolos armados, nosotros tenemos que priorizar la vida, por lo que queremos llevarles tranquilidad a los vecinos”, finalizó la coordinadora.