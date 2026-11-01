¿Qué picar durante el Superclásico? El truco para mejorar unas simples papas fritas

En Qué Domingo, por Aries, el cocinero Martin Aisama compartió consejos sencillos para transformar una picada sin pasar horas en la cocina.
Sociedad01/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Con el Superclásico como excusa, el cocinero Martín Aisama compartió en Qué Domingo, por Aries, un truco rápido para quienes reciben amigos en casa y no tienen nada preparado.

Su propuesta comienza con un paquete de papas fritas tradicionales. El secreto consiste en colocarlas en un recipiente y espolvorear por encima pimentón ahumado o picante.

“Si vos le ponés a unas papas fritas así bien crocantes un toquecito de pimentón, le cambiaste completamente la onda”, explicó.

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Otras formas de darles más sabor

Para quienes prefieren preparar las papas en casa, Aisama recomendó utilizar una mezcla de ají molido, pimentón y sal, al estilo de las patatas bravas españolas.

También mencionó una alternativa con limón y picante, aunque advirtió que las papas deben consumirse inmediatamente porque el jugo puede humedecerlas.

Otra posibilidad es utilizar ralladura de limón seca mezclada con sal y locoto en polvo, para aportar sabor sin perder la textura crocante.

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