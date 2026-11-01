Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: así fue la fiesta en una casona de San Telmo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima realizada en Casa Carlos, una histórica casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

La pareja eligió celebrar su unión lejos de las grandes fiestas multitudinarias, aunque el acontecimiento reunió a reconocidas figuras del espectáculo y generó una fuerte expectativa entre sus seguidores.

Una boda rodeada de famosos

La celebración, sobre la que también informó Perfil, fue organizada por Claudia Villafañe y contó con invitados como Peter Lanzani, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Dillom y Juliana Gattas, entre otros.

El festejo se desarrolló en el jardín de la casona, con una ambientación especialmente preparada para la ocasión. El pastelero Damián Betular estuvo a cargo de la torta de casamiento.

Los novios buscaron preservar la intimidad del encuentro, aunque durante la jornada circularon fotografías y videos de la ceremonia.

Halloween, una fecha especial para la pareja

La elección del 31 de octubre no fue casual. Lali y Pedro se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023, por lo que decidieron casarse en el aniversario de aquel primer encuentro.

Después de casi tres años de relación, la cantante y el conductor de Gelatina formalizaron su vínculo en una celebración que combinó intimidad, amigos y figuras del ambiente artístico.