Lunes con paraguas en Salta: anuncian tormentas por la tarde

Este lunes 2 de noviembre, Salta tendrá una jornada marcada por las lluvias y tormentas aisladas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 5:53 de la mañana.

La temperatura mínima prevista es de 16°C y la máxima alcanzará los 27°C, con condiciones de inestabilidad durante buena parte del día.

A qué hora se esperan las tormentas

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% y una temperatura cercana a los 23°C.

Por la tarde, el pronóstico indica tormentas aisladas, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%. Será el período de mayor inestabilidad, con una máxima de 27°C.

Hacia la noche podrían continuar las lluvias aisladas, aunque la probabilidad de precipitaciones descenderá nuevamente a entre el 10% y el 40%, con una temperatura estimada en 22°C.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El martes se espera un aumento de temperatura, con una máxima de 31°C, mientras que desde el miércoles comenzará un descenso térmico.

Estas son las temperaturas previstas por el SMN para los próximos días:

Martes 3: mínima de 18°C y máxima de 31°C.

Miércoles 4: mínima de 16°C y máxima de 22°C.

Jueves 5: mínima de 14°C y máxima de 21°C.

Viernes 6: mínima de 13°C y máxima de 26°C.

Sábado 7: mínima de 12°C y máxima de 21°C.

Domingo 8: mínima de 10°C y máxima de 22°C.

De esta manera, el martes será el día más caluroso de la semana, mientras que el miércoles se registrará una caída de nueve grados en la temperatura máxima prevista.