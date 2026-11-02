Pasos fronterizos: Sico cerrado y Jama con restricciones por el clima

Este lunes 2 de noviembre, los pasos fronterizos de Salta hacia Bolivia y Paraguay se encuentran habilitados, mientras que el paso de Sico permanece cerrado para todo tipo de vehículos y Jama registra aperturas intermitentes por las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil difundido esta mañana, se esperan temperaturas de hasta 40 grados en la frontera con Paraguay, mientras que en los pasos de alta montaña hacia Chile se registrarán fuertes vientos y temperaturas bajo cero.

Pasos hacia Bolivia: horarios y condiciones

Los cruces fronterizos con Bolivia funcionan con los siguientes horarios:

Aguas Blancas, chalanas: habilitadas de 7 a 19. Temperatura máxima de 34°C.

Aguas Blancas, puente internacional: habilitado las 24 horas.

Salvador Mazza: habilitado las 24 horas. Máxima de 34°C.

Los Toldos: habilitado las 24 horas. Máxima de 23°C.

En todos estos sectores se recomienda llevar el DNI vigente y verificar las condiciones antes de viajar.

Chile: Sico cerrado y Jama con aperturas intermitentes

El paso de Sico permanece cerrado para toda clase de vehículos, con temperaturas previstas entre -2°C y 13°C y vientos de 31 kilómetros por hora.

En tanto, Socompa está habilitado únicamente para el tránsito ferroviario. Se esperan ráfagas de viento de hasta 81 kilómetros por hora.

Por su parte, Jama se encuentra habilitado entre las 8 y las 20, aunque las aperturas pueden ser intermitentes debido a las condiciones meteorológicas. La temperatura mínima prevista es de -6°C y los vientos podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan llevar abrigo extremo, prestar atención a posibles condiciones de viento blanco y evitar circular de noche.

Paraguay: Misión La Paz habilitado, con máxima de 40 grados

El paso internacional de Misión La Paz, que conecta con Paraguay, está habilitado este lunes de 7 a 20 horas.

En la zona se pronostica una temperatura mínima de 24°C y una máxima de 40°C, con cielo parcialmente soleado.

Ante el intenso calor previsto, se recomienda mantener una hidratación adecuada, llevar documentación vigente y respetar los horarios del cruce.