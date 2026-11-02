Castraciones gratuitas en Salta: dónde atenderán los móviles esta semana

La Municipalidad de Salta inicia este lunes 2 de noviembre una nueva semana de castraciones gratuitas, con dos móviles que brindarán atención en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los vehículos recorrerá barrios según un cronograma establecido, mientras que el segundo permanecerá en Ciudad del Milagro hasta el jueves 5.

La atención se desarrollará de 8:30 a 13, con turnos previos solicitados mediante WhatsApp, salvo una intervención particular programada para este lunes.

Móvil 1: los barrios y turnos disponibles

El primer móvil tendrá un cupo de hasta 30 intervenciones por jornada y recorrerá los siguientes puntos:

Lunes 2: barrio Los Tarcos, manzana 817 A, casa 20. La jornada estará destinada a la castración de una colonia de gatos en esa vivienda, por lo que no se otorgarán turnos generales.

Martes 3: CIC Bicentenario, calle Los Alpes esquina Veteranos de Malvinas. Turnos al 387-2266138 .

Miércoles 4: barrio Parque Belgrano, manzana E, casa 12. Turnos al 387-5787000 .

Jueves 5: barrio El Huaico, avenida Democracia, calle K y Salta. Turnos al 387-6006712.

Móvil 2: atención en Ciudad del Milagro

El segundo móvil permanecerá desde el lunes 2 hasta el jueves 5 en barrio Ciudad del Milagro, calle Jorge Mayol sin número.

El servicio contará con un cupo de hasta 40 atenciones por día y los turnos deberán solicitarse al WhatsApp 387-4564604.

Cómo acceder a las castraciones

Los vecinos interesados deberán comunicarse previamente a los números asignados para cada operativo y gestionar un turno.

Las intervenciones se realizarán de 8:30 a 13, de acuerdo con la programación del área de Bienestar Animal.

La Municipalidad recordó que el objetivo es acercar el servicio a distintos barrios y facilitar el control reproductivo de perros y gatos.