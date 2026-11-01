Suicidio adolescente, adicciones y salud mental: Salta reunirá a especialistas en el Materno Infantil

El Hospital Materno Infantil realizará jornadas el 5 y 6 de noviembre. Habrá debates sobre problemas de salud mental en niños y adolescentes.
Salud01/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Hospital Público Materno Infantil de Salta realizará el 5 y 6 de noviembre las II Jornadas Salteñas de Salud Mental Materno Infantil, destinadas a profesionales y estudiantes vinculados al ámbito sanitario.

El encuentro estará centrado en los desafíos actuales de la salud mental en niños y adolescentes, con especial atención a los consumos problemáticos, los intentos de suicidio y las dificultades de inclusión educativa.

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Qué temas se abordarán

Durante las jornadas se analizarán diagnósticos en la infancia y adolescencia, psiquiatría infantojuvenil, internaciones por problemas de salud mental y atención de pacientes con enfermedades crónicas.

También se debatirán las implicancias legales de las intervenciones profesionales y los desafíos de la investigación con menores de edad.

Fechas, horarios e inscripciones

La actividad se desarrollará en el Hospital Público Materno Infantil, el jueves 5 de noviembre, de 8:30 a 18, y el viernes 6, de 8:30 a 13:30.

Está dirigida a profesionales, integrantes de equipos de salud, residentes y estudiantes de carreras afines.

La inscripción es arancelada y los cupos son limitados. Los interesados pueden anotarse mediante el sitio "https://aonorte.gob.ar/. El encuentro contará con certificación ministerial.

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