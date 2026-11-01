River eliminó al Atlético de Madrid y jugará la final de la Messi Cup contra Palmeiras

River Plate se clasificó a la final de la Messi Cup 2026 después de vencer al Atlético de Madrid por 5-4 en la definición por penales, tras igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario.

El equipo Sub-16 del Millonario buscará conquistar nuevamente el torneo juvenil que se disputa en Miami. Su rival será Palmeiras de Brasil, que eliminó al Ajax por 3-2.

Un arquero decisivo para la clasificación

River consiguió el empate ante el conjunto español con goles de Mateo Amarilla y Jorge Sosa, a los 4 y 42 minutos del primer tiempo.

La definición llegó desde los doce pasos, donde el arquero Rodolfo Durante atajó tres penales y se convirtió en la figura de la clasificación.

La agencia Noticias Argentinas destacó que el conjunto de Núñez llegó a esta instancia después de superar a Flamengo por 2-1 en la fase eliminatoria.

Cuándo juega River la final de la Messi Cup

El encuentro ante Palmeiras se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 18, hora argentina, en el Chase Stadium de Inter Miami.

River intentará conseguir el bicampeonato frente al conjunto brasileño, que llega a la definición después de vencer al Ajax.

Newell's también jugará una final

Por su parte, Newell's Old Boys eliminó al Chelsea por penales, 3-2, después de empatar sin goles durante el tiempo reglamentario.

El equipo rosarino disputará la final de la Copa de Plata frente al UE Cornellà de España, este domingo desde las 14:30, hora argentina.

De esta manera, los dos representantes argentinos tendrán la posibilidad de cerrar su participación en la Messi Cup con un título.