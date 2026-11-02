Nuevo aumento del agua en Salta: autorizan una suba del 1,9%

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta autorizó un aumento del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas de Aguas del Norte, que comenzará a aplicarse en el período correspondiente a noviembre de 2026.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1918/2026, publicada este lunes 2 de noviembre en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por qué aumenta el agua

La empresa solicitó actualizar sus tarifas de acuerdo con la inflación de septiembre, que fue del 1,9%, en el marco del esquema de incrementos mensuales por mayores costos.

En su análisis, el Ente Regulador señaló que los costos laborales y la energía eléctrica representan el 85% de los gastos de la prestadora.

Además, verificó que las facturas eléctricas de la empresa habían aumentado un 3,29% entre agosto y septiembre, mientras que los salarios básicos registraron una variación del 1,91%.

Postergaron otro incremento previsto

Aunque autorizó la actualización por inflación, el organismo resolvió diferir el componente de recomposición tarifaria del 2,5445% correspondiente a noviembre.

La decisión fue fundamentada en la necesidad de considerar la situación económica de los usuarios y garantizar que los aumentos sean graduales.

De esta manera, el incremento autorizado para noviembre es del 1,9%, sin sumar el componente de recomposición postergado.

Qué pasará con las facturas

Los nuevos cuadros tarifarios alcanzan a todas las categorías de usuarios residenciales y no residenciales, tanto con servicio medido como no medido.

El Ente Regulador también ordenó que Aguas del Norte incorpore en sus facturas una leyenda destacada con el monto estimado del aporte económico que realiza el Estado provincial al sistema y a cada usuario.

El importe final de cada factura dependerá de la categoría, los servicios contratados y el consumo o los parámetros utilizados para calcularlo.