Vacunación antirrábica gratis: los barrios donde atenderán desde hoy

La Municipalidad de Salta inicia este lunes 2 de noviembre una nueva semana de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, con operativos programados en distintos barrios de la zona sudeste de la ciudad.

El servicio se brindará hasta el viernes 6, de 9:30 a 12:30, sin necesidad de solicitar turno previo.

Dónde vacunarán gratis esta semana

El cronograma oficial contempla cinco jornadas en los barrios Círculo 4, Primera Junta y Solidaridad.

Lunes 2: barrio Círculo 4, manzana I, lote 15, junto a la parada del colectivo 7E.

Martes 3: barrio Círculo 4, manzana K, lote 22, donde funcionaba la panadería El Círculo.

Miércoles 4: barrio Primera Junta, manzana 515 C, lote 4, merendero Por una Sonrisa.

Jueves 5: barrio Primera Junta, manzana 514 D, lote 13.

Viernes 6: barrio Solidaridad, tercera etapa, manzana 449 B, lote 12, en inmediaciones de la sandwichería El Coyote.

Todas las jornadas se desarrollarán entre las 9:30 y las 12:30.

Cómo llevar a las mascotas

Desde el área municipal de Bienestar Animal solicitaron a los vecinos concurrir con sus mascotas sujetas con correa y utilizar bozal cuando corresponda, para evitar inconvenientes durante la atención.

La vacunación se realizará por orden de llegada, sin reserva de turnos.

La campaña forma parte de las acciones de prevención de la rabia y busca facilitar el acceso al servicio veterinario en los barrios de la ciudad.