Paro universitario: los trabajadores no docentes realizan una huelga de 24 horas

Los trabajadores no docentes de las universidades nacionales realizan este martes 3 de noviembre un paro de 24 horas, en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue convocada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y forma parte de un plan de lucha que contempla otras dos jornadas de protesta durante noviembre.

Cuándo serán los próximos paros

De acuerdo con lo publicado por Noticias Argentinas, la federación resolvió realizar tres paros de 24 horas durante este mes.

El primero se desarrolla este martes 3, mientras que los próximos están previstos para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre.

Las medidas alcanzan al sector no docente de las universidades nacionales, aunque su impacto en las actividades depende de la adhesión y la organización de cada institución.

Reclaman aumentos salariales y financiamiento

Desde FATUN exigieron al Gobierno de Javier Milei una recomposición urgente de los salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La organización sindical sostiene que las negociaciones paritarias no permitieron alcanzar un acuerdo y reclama mayores recursos para el funcionamiento de las casas de estudios.

La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario

La ley fue aprobada por el Congreso, que posteriormente rechazó el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo condicionó su aplicación a la identificación de fuentes de financiamiento y a la asignación de partidas presupuestarias.

La controversia llegó a la Justicia, que dictó resoluciones favorables a la actualización salarial de docentes y no docentes, mientras el Gobierno nacional presentó recursos para cuestionar esas decisiones.

En este contexto, los trabajadores universitarios mantienen las medidas de fuerza y advierten que continuarán reclamando respuestas sobre los salarios y el financiamiento de la educación pública.