Incendios en Parques Nacionales: un nuevo sistema permitirá monitorear emergencias

La Administración de Parques Nacionales aprobó la implementación de una nueva plataforma tecnológica destinada a mejorar el monitoreo, la conservación y la respuesta ante emergencias en 41 áreas protegidas del país.

La medida fue oficializada mediante la Disposición Conjunta 3/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Nación.

Cómo funcionará el nuevo sistema

La herramienta seleccionada se denomina EarthRanger y permite reunir información de distintas fuentes en una misma plataforma.

Entre sus funciones se encuentran el registro de recorridas de guardaparques, observaciones de fauna, alertas, cámaras trampa, dispositivos de rastreo y sensores.

También permitirá incorporar avisos relacionados con incendios forestales y otras emergencias, para facilitar la coordinación de las tareas de prevención y respuesta.

Por qué reemplazan la plataforma anterior

La disposición reconoce que el sistema SMART, utilizado en experiencias anteriores, no logró implementarse de manera uniforme en las áreas protegidas.

Entre las dificultades identificadas figuran problemas de conectividad, equipamiento, capacitación y falta de informes para evaluar los resultados.

Por ese motivo, el organismo resolvió finalizar el proyecto anterior y adoptar progresivamente EarthRanger como herramienta institucional.

La información reunida mediante SMART deberá conservarse.

Implementación por etapas

La nueva plataforma se incorporará de manera progresiva en 41 áreas protegidas, siguiendo un cronograma establecido en anexos técnicos.

Según la disposición, el uso ordinario del sistema no tendrá costo para Parques Nacionales, aunque el organismo deberá afrontar los gastos necesarios de equipos, conectividad y otros recursos.