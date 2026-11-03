ARCA cambia el sistema de retenciones del IVA: a quiénes afecta desde abril

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que determinados regímenes de retención y percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) deberán utilizar obligatoriamente el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE).

La modificación fue establecida mediante la Resolución General 5921/2026, publicada este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial.

A qué actividades alcanza

La normativa incluye distintos regímenes vinculados con actividades económicas como minería, producción agropecuaria, comercialización de hacienda, caña de azúcar y algodón.

También comprende operaciones relacionadas con honorarios profesionales, servicios de limpieza, seguridad, recolección de residuos y otros sectores.

El cambio afecta a los agentes que deben practicar e informar retenciones o percepciones comprendidas en los regímenes especificados por la resolución.

Cuándo comienza a regir

La utilización de SIRE será obligatoria para las operaciones alcanzadas a partir del 1 de abril de 2027.

Sin embargo, ARCA permitirá que los contribuyentes obligados opten por utilizarlo anticipadamente, desde la entrada en vigencia de la norma.

Quienes elijan esa alternativa deberán incorporar los códigos correspondientes al nuevo sistema y no podrán revertir posteriormente la opción.

Qué cambia para los contribuyentes

El objetivo de la medida es unificar y digitalizar los procedimientos utilizados para registrar, informar e ingresar las retenciones y percepciones del IVA.

Los agentes comprendidos deberán realizar las altas correspondientes mediante el servicio Sistema Registral, disponible con clave fiscal.

La resolución modifica el procedimiento administrativo de declaración de estas operaciones, pero no establece por sí misma una nueva alícuota general del IVA.