Abel Pintos se prepara para cantarle a León XIV: así avanzan los ensayos en Claypole

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, se prepara para una jornada histórica. A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, avanzan los ensayos para la presentación musical que realizará Abel Pintos durante la visita del Pontífice.

El artista fue convocado para cantar el lunes 9 de noviembre, cuando León XIV visite la institución que brinda atención y acompañamiento a personas con discapacidad.

Abel Pintos cantará frente al Papa

La presentación está prevista en el marco del encuentro que el Santo Padre mantendrá con residentes, trabajadores y autoridades del Cottolengo.

La llegada del Pontífice está programada para las 9.15 y su permanencia en el establecimiento se extendería aproximadamente una hora. El espectáculo tendrá un formato íntimo, diferente de los recitales habituales del cantante, y estará integrado a las actividades organizadas por la comunidad religiosa.

Una visita especial antes de los ensayos

El 7 de octubre, Abel Pintos recorrió personalmente el Cottolengo, ubicado sobre la avenida Lacaze 3963, para conocer sus instalaciones y conversar con residentes y trabajadores.

También visitó el santuario de la institución, donde se encuentra una reliquia del corazón de San Luis Orione, fundador de la congregación.

Su participación fue gestionada mediante una invitación formal del Vaticano, mientras que los detalles del repertorio se coordinaron con los organizadores.

Cómo será la visita de León XIV a Claypole

El Papa llegará al establecimiento desde la Ciudad de Buenos Aires. Según los preparativos difundidos, unos 700 metros antes de ingresar al predio cambiará de vehículo para continuar el recorrido en el papamóvil.

El encuentro dentro del Cottolengo será cerrado, debido a las condiciones de espacio y organización, pero se prevé la instalación de pantallas en los alrededores para que los fieles puedan seguir la actividad.

La visita incluirá el encuentro del Pontífice con las personas asistidas por la institución y con quienes trabajan diariamente en ella. El paso por Claypole formará parte de la agenda de León XIV en Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.