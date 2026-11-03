La SIDE busca nuevos agentes de inteligencia: cómo inscribirse hasta el 30 de noviembre

La Secretaría de Inteligencia de Estado convocó a aspirantes para el Curso Básico de Ingreso. La inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre.
Argentina03/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

edificio-de-la-ex-side-ubicado-en-25-de-QYPIK2EXQRHSVGPYB44F2AMY3Y

El Gobierno nacional oficializó una convocatoria pública para ingresar a la carrera profesional de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), mediante un concurso de selección y formación previsto para 2027.

La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 941/2026, que aprobó un nuevo reglamento de ingreso a la institución.

arcaARCA cambia el sistema de retenciones del IVA: a quiénes afecta desde abril

Cuándo serán las inscripciones

Según la normativa, los interesados podrán inscribirse desde el 3 hasta el 30 de noviembre de 2026, inclusive.

El trámite deberá realizarse mediante una plataforma que habilitará la Escuela Nacional de Inteligencia, organismo que también difundirá la documentación requerida y las condiciones de participación.

La convocatoria está destinada a seleccionar aspirantes para realizar el Curso Básico de Ingreso, una instancia necesaria para incorporarse posteriormente a la carrera profesional.

Cómo será el proceso de selección

El nuevo reglamento establece un mecanismo basado en la competencia entre postulantes, la evaluación de capacidades y la formación previa.

La SIDE señaló que el proceso deberá respetar principios de idoneidad, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización, junto con las exigencias de seguridad propias de la actividad de inteligencia.

La aprobación del concurso y del curso no implica necesariamente una incorporación automática a la planta del organismo.

El nuevo estatuto del personal de inteligencia comenzará a regir el 1 de enero de 2027.

Te puede interesar
Lo más visto
870619-75771-este-lunes-el-servicio-de-saeta-sera-normal_0

Las empresas de colectivos reducirán frecuencias por falta de pago

Mariana Frías
Salta02/11/2026
Las contratistas anunciaron que desde este martes 3 de noviembre reducirán las frecuencias del transporte público por pagos pendientes de septiembre y octubre. Advirtieron que atraviesan una “imposibilidad material y financiera de continuar abasteciendo la flota con combustible”.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail