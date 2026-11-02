Ángel Cancinos, a un paso de la Auditoría General de Salta: convocan a audiencia

La Cámara de Senadores de Salta convocó para este miércoles 4 de noviembre, a las 17, a una audiencia pública previa al tratamiento de la designación de Ángel Javier Cancinos como integrante de la Auditoría General de la Provincia.

La convocatoria fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y se desarrollará en la sede de la Cámara alta, ubicada en Mitre 550, primer piso, de la ciudad de Salta.

Una designación que requiere acuerdo legislativo

La propuesta fue elevada por la Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados y deberá atravesar el procedimiento previsto por la Constitución provincial.

La audiencia pública constituye una instancia previa a la consideración de la candidatura por parte del Senado.

La Auditoría General tiene a su cargo funciones de control externo sobre la administración de los recursos públicos provinciales, por lo que la integración de sus autoridades forma parte de la agenda institucional de la Legislatura.