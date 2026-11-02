Milei viajará nuevamente a Madrid acompañado por Karina y el canciller Pablo Quirno

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Madrid, España, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que reunirá a representantes de 22 países.

La comitiva presidencial partirá este martes 3 de noviembre, a las 23, y desarrollará actividades oficiales en la capital española durante el miércoles 4 y el jueves 5.

El nuevo viaje se producirá apenas dos semanas después de su anterior visita a Madrid, marcada por declaraciones contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Una cumbre sobre inteligencia artificial y cooperación regional

El encuentro se realizará bajo el lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Uno de los principales objetivos será avanzar en la creación de una alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial, destinada a promover el desarrollo tecnológico con criterios éticos y de responsabilidad.

También se abordará la conformación de una Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, orientada a mejorar la cooperación entre los países ante emergencias y fenómenos naturales.

La agenda incluirá debates sobre políticas de cuidados y movilidad académica, con propuestas para facilitar el reconocimiento de títulos universitarios y los intercambios estudiantiles.

La agenda de Milei antes de viajar

Antes de partir, el mandatario tendrá una serie de compromisos oficiales en Buenos Aires.

Este lunes participará de un encuentro de Argentina por la Educación junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Posteriormente, recibirá en Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado del gobierno de Donald Trump para asuntos vinculados con el antisemitismo. Por la noche, Milei asistirá a un acto organizado por la Coalición Latina por Israel, donde está previsto que reciba el premio “Gratitud”.

El martes, antes del viaje a España, se desarrollará una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno, mientras que el vocero presidencial Adrián Ravier brindará su habitual conferencia de prensa.

Un nuevo viaje en medio de las diferencias con España

La visita se producirá después de las tensiones diplomáticas protagonizadas por Milei y Pedro Sánchez, cuyos enfrentamientos públicos marcaron distintos momentos de la relación bilateral.

En esta oportunidad, el mandatario argentino participará de un encuentro multilateral centrado en la cooperación regional, la transformación digital y los desafíos compartidos por los países iberoamericanos.

Por el momento, no se confirmó oficialmente si Milei mantendrá una reunión bilateral con Sánchez durante su estadía en Madrid.